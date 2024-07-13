Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Херсонщина: через удар окупантів 16-річна дівчина втратила руку

Наталія Антонюк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Херсонщина: через удар окупантів 16-річна дівчина втратила руку
фото: Олександр Прокудін/Telegram
Будинок у Чорнобаївці, в який увечері 13 липня влучив російський снаряд

Наразі дівчинка перебуває в лікарні у вкрай важкому стані

Окупанти ввечері 13 липня вдарили по житловому сектору Чорнобаївки Херсонської області. Поранення зазнала 16-річна дівчина. Вона втратила руку. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, снаряд влучив у приватний будинок. Постраждала 16-річна дівчина. У неї – травматична ампутація руки та уламкові поранення тулуба. Наразі вона перебуває в лікарні у вкрай важкому стані.

«Дитина сама була у домі, мабуть, злякалась і побігла до нас у кухню. І отутечки її поранило», – розповіла бабуся дівчини.

Будинок сім’ї перебуває у руїнах: зрешечені уламками стіни, потрощена покрівля, побиті вікна й шибки.

Зазначимо, російські окупанти вдень 13 липня атакували селище Буди Харківської області, уже невдовзі вони завдали повторного удару. Постраждали люди, є загиблі.

Читайте також інтерв'ю: Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей
Теги: Херсонщина будинок поранення дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Херсонщина: через удар окупантів 16-річна дівчина втратила руку
Херсонщина: через удар окупантів 16-річна дівчина втратила руку
РНБО пояснило заяву Буданова про новий наступ Росії
РНБО пояснило заяву Буданова про новий наступ Росії
Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині: є загиблі та понад 20 поранених
Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині: є загиблі та понад 20 поранених
Дрони СБУ підірвали нафтобазу з пальним в Ростовській області
Дрони СБУ підірвали нафтобазу з пальним в Ростовській області
ЗСУ розповіли, яких військових бракує усім підрозділам на лінії фронту
ЗСУ розповіли, яких військових бракує усім підрозділам на лінії фронту
Трагедія у Мирнограді. Російські терористи розстріляли автобус із працівниками «Метінвесту»
Трагедія у Мирнограді. Російські терористи розстріляли автобус із працівниками «Метінвесту»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
35K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
19K
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
12K
Мобілізований Вакарчук вирушає у світовий благодійний тур
5686
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Сьогодні, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Сьогодні, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Сьогодні, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua