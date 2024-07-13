Херсонщина: через удар окупантів 16-річна дівчина втратила руку

Будинок у Чорнобаївці, в який увечері 13 липня влучив російський снаряд

Наразі дівчинка перебуває в лікарні у вкрай важкому стані

Окупанти ввечері 13 липня вдарили по житловому сектору Чорнобаївки Херсонської області. Поранення зазнала 16-річна дівчина. Вона втратила руку. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, снаряд влучив у приватний будинок. Постраждала 16-річна дівчина. У неї – травматична ампутація руки та уламкові поранення тулуба. Наразі вона перебуває в лікарні у вкрай важкому стані.

«Дитина сама була у домі, мабуть, злякалась і побігла до нас у кухню. І отутечки її поранило», – розповіла бабуся дівчини.

Будинок сім’ї перебуває у руїнах: зрешечені уламками стіни, потрощена покрівля, побиті вікна й шибки.

Зазначимо, російські окупанти вдень 13 липня атакували селище Буди Харківської області, уже невдовзі вони завдали повторного удару. Постраждали люди, є загиблі.