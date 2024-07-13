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Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині: є загиблі та понад 20 поранених

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині: є загиблі та понад 20 поранених
Огляд місця влучання триває
фото ілюстративне

Пошкоджена автівка «швидкої», яка прибула на виклик

Російські окупанти вдень 13 липня атакували селище Буди Харківської області, уже невдовзі вони завдали повторного удару. Постраждали люди, є загиблі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок першого обстрілу, що стався близько 15:58, осколкового поранення зазнав чоловік 24 років. Уже за годину Синєгубов оголосив про повторний удар.

Він розповів, що кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка «швидкої», яка прибула на виклик. Кількість постраждалих зросла до 22 людей. Відомо про двох загиблих. 9 людей госпіталізували, серед них – дитина.

Раніше на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.

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Теги: окупанти чоловік Олег Синєгубов поранення дитина

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