Росіяни вдарили по Херсону: є жертви

Унаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, ще дві людини травмовані

Російські окупанти ввечері 18 серпня обстріляли Херсон. Унаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, ще дві людини травмовані. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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«Окупанти вбили літнього херсонця. Російська армія вчергове обстріляла Херсон. Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік. Також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм на місці надана необхідна медична допомога», – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У прокуратурі повідомили, що 18 серпня близько 20:00 окупанти обстріляли селище поблизу Херсона. За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Нагадаємо, що триває 541-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.