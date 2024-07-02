Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 2 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 2 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 2 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8107 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16) од,
- артилерійських систем – 14655 (+56) од,
- РСЗВ – 1114 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 874 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2335 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 2 липня:
- У Чорному морі сім ворожих кораблів, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
- В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 860-й день повномасштабної війни в Україні.
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