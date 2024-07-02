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Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 860-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 2 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 2 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8107 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16) од,
  • артилерійських систем – 14655 (+56) од,
  • РСЗВ – 1114 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 874 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2335 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).
Втрати ворога станом на 2 липня 2024
Втрати ворога станом на 2 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 липня:

  • У Чорному морі сім ворожих кораблів, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
  • В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 2 липня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 2 липня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 860-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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