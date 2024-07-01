Британські збройні сили діють з «обмеженими можливостями», які лише дозволяють проводити миротворчі та гуманітарні операції

Британія має обмежену кількість боєприпасів та військової техніки

Збройні сили Великої Британії «не можуть належним чином захистити країну» і не готові до «конфлікту будь-якого масштабу». Про це заявив високопоставлений чиновник оборонного відомства, якому було доручено оцінити військову міць Великої Британії, пише Financial Times.

Колишній директор офісу оцінки та викликів Міністерства оборони Роб Джонсон сказав, що британські збройні сили діють з «обмеженими можливостями», які лише дозволяють проводити миротворчі та гуманітарні операції, евакуацію цивільного населення із зони бойових дій та деякі антидиверсійні заходи.

«У будь-якій більш масштабній операції у нас швидко закінчаться боєприпаси... Наша оборона занадто слабка, і ми не готові боротися і перемагати у збройному конфлікті будь-якого масштабу», – сказав Джонсон в інтерв'ю виданню.

За словами експосадовця, британська протиповітряна оборона є «недостатньою», щоб зупинити ракетні удари далекого радіусу дії, Королівському військово-морському флоту не вистачає кораблів для патрулювання північної Атлантики з метою моніторингу і стримування активності російських підводних човнів, а Королівські військово-повітряні сили потребують майже вдвічі більше винищувачів, ніж вони мають зараз.

Натомість наступний уряд повинен прагнути збільшити витрати на оборону до 3% валового внутрішнього продукту «щонайменше». Цей рівень, еквівалентний майже 80 мільярдам фунтів стерлінгів на рік, поставить Велику Британію на один рівень з США, Польщею і країнами Балтії. Він додав, що ці витрати дозволять Великій Британії модернізувати свої ядерні сили стримування і мати армію, «озброєну й оснащену для конфліктів 21-го століття».

Джонсон вважає, що Королівські військово-повітряні сили повинні бути оснащені 265 бойовими літаками, у порівнянні зі 137 літаками Typhoon і менш ніж трьома десятками винищувачів F-35, які є в наявності зараз.

Наступним на черзі, як зазначає Джонсон, є Королівський військово-морський флот, який потребує 25 сучасних військових кораблів – порівняно з двома авіаносцями, шістьма есмінцями і 11 фрегатами, які наявні зараз. Тим часом армія повинна бути розширена до 125 тис. військовослужбовців й оснащена «великою кількістю далекобійної артилерії й далекобійних засобів», в тому числі безпілотниками.

Нагадаємо, Велика Британія не змогла б воювати з Росією більше двох місяців, оскільки їй би не вистачило необхідних ресурсів.

Як повідомлялося, аналіз даних тисяч польотів показав, що російські військово-повітряні сили глушили GPS-звʼязок на сотнях британських військових рейсів. Так, з початку 2024 року під впливом опинився кожен четвертий літак. Глава Міноборони Великої Британії назвав такі дії «нерозсудливими».

До слова, існує реальний ризик втручання Росії в парламентські вибори у Великій Британії, які відбудуться 4 липня.