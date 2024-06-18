Країни НАТО збільшили військові витрати на 18% – Столтенберг

Єнс Столтенберг запевнив Байдена, що НАТО робить США сильнішими

Із 32 країн-членів НАТО 23 держави довели свої військові витрати до 2% ВВП у 2024 році. Загальні військові витрати альянсу зростуть на 18% порівняно з минулим роком. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Столтенберг оголосив, що у 2024 році витрати на оборону європейських членів Альянсу та Канади зросли на 18 відсотків, і це «найбільше зростання за десятиліття».

Столтенберг підкреслив, що у відповідь на безпекові загрози члени Альянсу розробили найповніші плани оборони з часів холодної війни, що включають більше сил, можливостей та інвестицій. Щодо України генсек НАТО наголосив на необхідності продовжувати надавати довгострокову підтримку, стверджуючи, що чим сильнішою буде підтримка України, тим швидше Росія закінчить війну.

Він привітав 10-річну двосторонню безпекову угоду між США та Україною та сказав, що на липневому саміті у Вашингтоні очікується, що лідери домовляться про більшу роль НАТО в координації безпекової допомоги та підготовки для України, а також про довгострокову фінансову допомогу.

Раніше, виступаючи у вашингтонському Центрі імені Вудро Вільсона, Столтенберг повідомив, що за останні два роки обсяг військових замовлень, які європейські країни розмістили у США, становив $140 млрд. Він підкреслив, що збереження безпеки Європи та міцності НАТО є життєво важливим національним інтересом Сполучених Штатів. «Це було правдою 75 років тому. Це актуально сьогодні і буде так і в майбутньому», – сказав він.

Говорячи про стримування та оборону, Генеральний секретар сказав, що європейські союзники «роблять набагато більше для своєї колективної безпеки». Вони інвестують набагато більше в оборону і витрачають багато цих грошей у США.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі загрози, що зростає, з боку Росії та Китаю. Столтенберг сказав, що НАТО повинне показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Він додав, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності – як засобу стримування.