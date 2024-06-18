Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країни НАТО збільшили військові витрати на 18% – Столтенберг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Країни НАТО збільшили військові витрати на 18% – Столтенберг
Єнс Столтенберг провів зустріч із Джо Байденом
фото із відкритих джерел

Єнс Столтенберг запевнив Байдена, що НАТО робить США сильнішими

Із 32 країн-членів НАТО 23 держави довели свої військові витрати до 2% ВВП у 2024 році. Загальні військові витрати альянсу зростуть на 18% порівняно з минулим роком. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Столтенберг оголосив, що у 2024 році витрати на оборону європейських членів Альянсу та Канади зросли на 18 відсотків,  і це «найбільше зростання за десятиліття». 

Столтенберг підкреслив, що у відповідь на безпекові загрози члени Альянсу розробили найповніші плани оборони з часів холодної війни, що включають більше сил, можливостей та інвестицій. Щодо України генсек НАТО наголосив на необхідності продовжувати надавати довгострокову підтримку, стверджуючи, що чим сильнішою буде підтримка України, тим швидше Росія закінчить війну.

Він привітав 10-річну двосторонню безпекову угоду між США та Україною та сказав, що на липневому саміті у Вашингтоні  очікується, що лідери домовляться про більшу роль НАТО в координації безпекової допомоги та підготовки для України, а також про довгострокову фінансову допомогу. 

Раніше, виступаючи у вашингтонському Центрі імені Вудро Вільсона, Столтенберг повідомив, що за останні два роки обсяг військових замовлень, які європейські країни розмістили у США, становив $140 млрд. Він підкреслив, що збереження безпеки Європи та міцності НАТО є життєво важливим національним інтересом Сполучених Штатів. «Це було правдою 75 років тому. Це актуально сьогодні і буде так і в майбутньому», – сказав він.

Говорячи про стримування та оборону, Генеральний секретар сказав, що європейські союзники «роблять набагато більше для своєї колективної безпеки». Вони інвестують набагато більше в оборону і витрачають багато цих грошей у США. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі загрози, що зростає, з боку Росії та Китаю. Столтенберг сказав, що НАТО повинне показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Він додав, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності – як засобу стримування.

Читайте також: Генсек НАТО пропонує забезпечити щорічну підтримку України у 40 мільярдів євро
Теги: США Джозеф Байден НАТО війна Україна Єнс Столтенберг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи треба бронювати за гроші працівників ФОП?
Економічне бронювання. Питання і відповіді без емоцій
13 червня, 07:26
Серед чотирьох тисяч засуджених, хто виявив бажання долучитися до Сил оборони, немає жінок
Глава Мін’юсту розповів, чи мобілізуватимуть ув'язнених жінок
29 травня, 19:24
Радіолокаційна станція забезпечувала захист обʼєктів ворога на території Криму
Дрони СБУ знищили у Криму радіолокаційну станцію за $100 млн – джерела
31 травня, 12:37
Байден заявив, що США надалі підтримуватимуть Україну
Байден налаштований, щоб солдати США не воювали в Україні
25 травня, 22:58
Дік Шуф може очолити уряд Нідерландів
Політичні рокіровки у Нідерландах: стало відоме ім'я наступника прем'єра, який іде у НАТО
29 травня, 11:32
Зеленський зустрінеться з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом та іншими високопосадовцями
Зеленський прибув до Сінгапуру: яка мета візиту
1 червня, 13:46
Нардеп відповів, чи може економічне бронювання зірвати мобілізацію
Як економічне бронювання вплине на мобілізацію? Пояснення нардепа Наталухи
13 червня, 09:16
На Миколаївщині надзвичайники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, яка сталася внаслідок падіння уламків ворожих дронів
Нічна атака дронів: під Миколаєвом спалахнула потужна пожежа (фото, відео)
2 червня, 10:48
12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень
Через негоду знеструмлено 237 населених пунктів у шести областях України
12 червня, 11:09

Політика

Українське питання: Financial Times розповіла, як прем'єр Нідерландів намагався «дотиснути» Орбана
Українське питання: Financial Times розповіла, як прем'єр Нідерландів намагався «дотиснути» Орбана
Країни НАТО збільшили військові витрати на 18% – Столтенберг
Країни НАТО збільшили військові витрати на 18% – Столтенберг
Політична боротьба Макрона може суттєво завадити допомозі Україні – Bloomberg
Політична боротьба Макрона може суттєво завадити допомозі Україні – Bloomberg
Солдати КНДР порушили кордон Південної Кореї
Солдати КНДР порушили кордон Південної Кореї
ISW: Путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників
ISW: Путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників
Путін перед візитом до Пхеньяну похвалив КНДР за підтримку війни проти України
Путін перед візитом до Пхеньяну похвалив КНДР за підтримку війни проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
33K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
21K
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
8460
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
6349
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
5076
Висміяв незалежність України: працівник Міносвіти отримав підозру

Новини

Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua