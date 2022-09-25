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На Херсонщині загарбники проклали трубопровід для перекачування пального

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині загарбники проклали трубопровід для перекачування пального
Ворог продовжує ракетні атаки по низці областей, почастішали й випадки застосування дронів-камікадзе
фото з відкритих джерел

Гуменюк: «Окупанти намагаються вишукувати для себе варіанти для переправлення через Дніпро»

На Херсонщині рашисти проклали трубопровід поблизу Нової Каховки для перекачування пального. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими тимчасово окупованими територіями, де ворог розташовує свої запаси, де зосереджує техніку та озброєння. Вони намагаються вишукувати для себе варіанти для переправлення через Дніпро, попри те, що ми постійно «коригуємо» стан мостів для того, щоб вони не використовувалися для переміщення важкої техніки, але легкову техніку вони туди спрямовують. І також відомо, що проклали трубопровід для перекачування пального», – зазначила вона.

Також, за словами Гуменюк, статистика останніх днів свідчить, що ворог продовжує ракетні атаки по низці областей, почастішали й випадки застосування дронів-камікадзе. «Вони, по-перше, мають обмеження по дальності дії, тому застосовують безпосередньо по тих регіонах, які вони можуть сягнути. Їх тактико-технічні характеристики ще не вивчені, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені», – сказала вона.

Гуменюк додала, що ці дрони керовані і часто змінюють маршрути під час атаки. «Ми це так само спостерігаємо та аналізуємо тактику ворога, що саме він намагається віднести до бойових хитрощів. Я думаю, що все одно ми їх розгадаємо», – сказала керівниця прессцентру.

За її словами, нині відомо, що ці дрони мають гучний двигун, який сповіщає про наближення такої атаки, і це вже сигнал для того, щоб перейти в укриття.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.

Теги: ворог Дніпро озброєння окупанти рашисти статистика укриття Херсонщина

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