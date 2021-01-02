На кордоні з Польщею затримали нелегалів із Туреччини

В Україну подорожувальники прибули встановленим порядком – через авіаційні пункти пропуску у Львові та Києві

Чотирьох іноземців, які мали намір нелегально потрапити до країн ЄС у новорічну ніч, затримав прикордонний наряд відділу «Рава-Руська», що на Львівщині.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Про підозрілих чужинців, які з’явилися вночі у прикордонні та прямували в бік кордону з Польщею, повідомив у підрозділ Держприкордонслужби дільничний інспектор. Група реагування швидко затримала групу чоловіків. Затримані виявилися громадянами Туреччини, які мали з собою документи», – йдеться в повідомленні.

Іноземців доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття відносно порушників правового рішення і притягнення до відповідальності за ст. 204–1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).

Також встановлюються деталі правопорушення.

Попередньо стало відомо, що в Україну подорожувальники прибули встановленим порядком – через авіаційні пункти пропуску у Львові та Києві.

Нагадаємо, минулого року за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України прикордонники затримали понад 900 нелегальних мігрантів.

З них понад 220 осіб затримано саме на кордоні з Польщею, більше як 200 - на українсько-словацькому кордоні , 175 – на українсько-молдовському, 120 – на українсько-румунському, понад 70 – на кордоні з РФ.