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    Події в Україні

    На кордоні з Польщею затримали нелегалів із Туреччини

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    Біля кордону з Польщею затримали нелегалів із Туреччини - На кордоні з Польщею затримали нелегалів із Туреччини
    Біля кордону з Польщею затримали нелегалів із Туреччини

    В Україну подорожувальники прибули встановленим порядком – через авіаційні пункти пропуску у Львові та Києві

    Чотирьох іноземців, які мали намір нелегально потрапити до країн ЄС у новорічну ніч, затримав прикордонний наряд відділу «Рава-Руська», що на Львівщині.

    Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

    «Про підозрілих чужинців, які з’явилися вночі у прикордонні та прямували в бік кордону з Польщею, повідомив у підрозділ Держприкордонслужби дільничний інспектор. Група реагування швидко затримала групу чоловіків. Затримані виявилися громадянами Туреччини, які мали з собою документи», – йдеться в повідомленні.

    Іноземців доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття відносно порушників правового рішення і притягнення до відповідальності за ст. 204–1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).

    Також встановлюються деталі правопорушення.

    Попередньо стало відомо, що в Україну подорожувальники прибули встановленим порядком – через авіаційні пункти пропуску у Львові та Києві.

    Нагадаємо, минулого року за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України прикордонники затримали понад 900 нелегальних мігрантів.

    З них понад 220 осіб затримано саме на кордоні з Польщею, більше як 200 - на українсько-словацькому кордоні , 175 – на українсько-молдовському, 120 – на українсько-румунському, понад 70 – на кордоні з РФ.

    Теги: прикордонники ЄС Держприкордонслужба документи
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