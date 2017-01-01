На лінії розмежування в зоні АТО у чергах стоять близько 500 автомобілів

Протягом минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнули 32,3 тисячі осіб

У понеділок зранку в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО у чергах очікують 490 автомобілів. Про це повідомляє Держприкордонслужба. «У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така



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Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнули 32,3 тисячі осіб

У понеділок зранку в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО у чергах очікують 490 автомобілів. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 70/80; «Мар'їнка» — 50/150; «Новотроїцьке» — 40/0; «Гнутове» — 50/50», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 32,3 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів: «Майорське» — 6900 осіб та 845 транспортних засобів; «Мар’їнка» — 8210 осіб та 1540 т.з.; «Новотроїцьке» — 5935 осіб та 1205 т.з.; «Гнутове» – 3385 осіб та 875 т.з.; «Станиця Луганська» — 7845 осіб.

За даними прикордонників, наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.