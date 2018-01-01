На Луганщині після новорічного святкування знайдено тіла трьох молодих людей
- Сьогодні, 20:58
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Тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця знайшов у будинку їхній товариш
Сьогодні, 2 січня, в місті Сватове Луганської області в одному з будинків виявлено тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця. Про це повідомляє Сватівський відділ поліції ГУ Національної поліції в Луганській області.
На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала в будинку Новий рік. Святкування затягнулося, і молоді люди залишилися переночувати в будинку і в ніч на 2 січня. Після обіду компанію відвідав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів і викликав швидку допомогу.
Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.
Остаточний висновок про причини смерті буде отримано після проведення судово-медичної експертизи.
Вирішується питання щодо кваліфікації події та внесення відомостей до ЕРДР.