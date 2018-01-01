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    Події в Україні

    На Луганщині після новорічного святкування знайдено тіла трьох молодих людей

    Тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця знайшов у будинку їхній товариш
    Сьогодні, 2 січня, в місті Сватове Луганської області в одному з будинків виявлено тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця. Про це повідомляє Сватівський відділ поліції ГУ Національної поліції в Луганській області. На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала в будинку Новий рік. Святкування затягнулося, і молоді люди
    • Сьогодні, 20:58
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    Робота поліції на місці трагедії у Сватовому
    Робота поліції на місці трагедії у Сватовому

    Тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця знайшов у будинку їхній товариш

    Сьогодні, 2 січня, в місті Сватове Луганської області в одному з будинків виявлено тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця. Про це повідомляє Сватівський відділ поліції ГУ Національної поліції в Луганській області.

    На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала в будинку Новий рік. Святкування затягнулося, і молоді люди залишилися переночувати в будинку і в ніч на 2 січня. Після обіду компанію відвідав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів і викликав швидку допомогу.

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    На Луганщині після новорічного святкування знайдено тіла трьох молодих людей
    На Луганщині після новорічного святкування знайдено тіла трьох молодих людей

    Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

    Остаточний висновок про причини смерті буде отримано після проведення судово-медичної експертизи.

    Вирішується питання щодо кваліфікації події та внесення відомостей до ЕРДР.

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