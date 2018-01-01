На Луганщині після новорічного святкування знайдено тіла трьох молодих людей

Тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця знайшов у будинку їхній товариш

Сьогодні, 2 січня, в місті Сватове Луганської області в одному з будинків виявлено тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця. Про це повідомляє Сватівський відділ поліції ГУ Національної поліції в Луганській області. На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала в будинку Новий рік. Святкування затягнулося, і молоді люди



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Робота поліції на місці трагедії у Сватовому

Тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця знайшов у будинку їхній товариш

Сьогодні, 2 січня, в місті Сватове Луганської області в одному з будинків виявлено тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця. Про це повідомляє Сватівський відділ поліції ГУ Національної поліції в Луганській області.

На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала в будинку Новий рік. Святкування затягнулося, і молоді люди залишилися переночувати в будинку і в ніч на 2 січня. Після обіду компанію відвідав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів і викликав швидку допомогу.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

Остаточний висновок про причини смерті буде отримано після проведення судово-медичної експертизи.

Вирішується питання щодо кваліфікації події та внесення відомостей до ЕРДР.