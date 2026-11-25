У відомстві наголошують, що кожен регіон має бути повноцінною частиною єдиної системи стійкості держави

Кабінет міністрів України призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та Валерія Пойду заступниками міністра оборони. Ще одним кадровим рішенням уряд призначив Сергія Білова заступником міністра молоді та спорту України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука та Міністерство оборони України.

Які кадрові рішення ухвалив уряд

За інформацією Тараса Мельничука, Кабінет міністрів ухвалив три рішення про призначення та два – про звільнення посадовців.

Призначено:

Євгена Мойсюка – заступником міністра оборони України;

Валерія Пойду – заступником міністра оборони України;

Сергія Білова – заступником міністра молоді та спорту України.

Звільнено:

Віталія Балашова – з посади заступника міністра цифрової трансформації України;

Ігоря Вернера – з посади заступника голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Причин звільнення посадовців у повідомленні представника уряду не зазначено.

За що відповідатиме Євген Мойсюк

У Міністерстві оборони повідомили, що новий заступник міністра опікуватиметься двома ключовими напрямами.

Перший – стратегічний розвиток спроможностей Сил оборони. Планування має враховувати бойовий досвід, реальні потреби військовослужбовців та зміни характеру сучасної війни. Для узгодження пріоритетів Мойсюк координуватиме взаємодію Міністерства оборони з Верховною Радою та урядом.

Другий напрям – підготовка території України до оборони. Він передбачає координацію роботи з регіонами, щоб посилити їхню готовність до відбиття збройної агресії.

У відомстві наголошують, що кожен регіон має бути повноцінною частиною єдиної системи стійкості держави.

Що відомо про Євгена Мойсюка

Євген Мойсюк народився 7 жовтня 1979 року в Чернівцях. У 2000 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, згодом здобув освіту в Національному університеті оборони України.

У 2011–2014 роках командував парашутно-десантним батальйоном 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, а в 2014–2018 роках – 81-ю окремою аеромобільною бригадою. У листопаді 2014 року очолив бригаду, яка брала участь в обороні Донецького аеропорту.

У 2018–2019 роках був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а в 2019–2021 роках очолював цей рід військ. У 2021 році став заступником Головнокомандувача Збройних сил України.

7 лютого 2025 року Мойсюка вперше призначили заступником міністра оборони. Однак 20 травня 2026 року Кабінет міністрів звільнив його з цієї посади за власним бажанням. Тепер генерал-лейтенант повертається до керівництва оборонного відомства.

Євген Мойсюк фото з відкритих джерел

Валерій Пойда має звання Героя України

Ще один новопризначений заступник міністра оборони Валерій Пойда має звання Героя України.

Президент Володимир Зеленський присвоїв йому це звання 22 червня 2026 року за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Пойда отримав орден «Золота Зірка». На момент нагородження він мав військове звання майора.

Нагадаємо, у травні 2026 року Кабінет міністрів звільнив двох заступників міністра оборони – Євгена Мойсюка та Івана Гаврилюка. Обидва кадрові рішення стосувалися керівництва оборонного відомства.