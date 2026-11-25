На Херсонщині мобілізували чоловіка з довічною інвалідністю, якого суд ще у 2005 році визнав недієздатним. Попри наявність відповідних документів, військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, влітку в одному із сіл Херсонської області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали чоловіка та вивезли його в невідомому напрямку.

Чоловік має інвалідність з дитинства, яку йому встановили довічно ще у 1999 році. Крім того, у 2005 році суд визнав його недієздатним. Однак військово-лікарська комісія ухвалила рішення про його придатність до військової служби.

Восени до омбудсмена звернулася близька людина мобілізованого чоловіка.

«У мене одне питання: як за наявності багаторічних документально підтверджених обставин щодо стану здоров'я та судового рішення про недієздатність змогли ухвалити такий висновок?!» – наголосив Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що направив правоохоронцям повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Також Лубінець скерував лист реагування до Міністерства оборони з вимогою вжити передбачених законодавством заходів та вирішити питання щодо звільнення чоловіка з військової служби.

«Хочу вкотре публічно наголосити: свавілля під час мобілізації – неприпустиме! Кожен такий випадок буде предметом мого реагування», – заявив омбудсмен.

Нагадаємо, 16 листопада Дмитро Лубінець попередив про ризик фізичного протистояння між цивільними та військовими через порушення прав громадян під час мобілізації. За словами омбудсмена, лише за місяць за матеріалами його Офісу було відкрито 59 кримінальних проваджень.

Також Лубінець запропонував запровадити принцип «презумпції винуватості» для працівників ТЦК із вимкненими бодікамерами та посилити контроль за дотриманням прав громадян під час мобілізаційних заходів.

Раніше на Закарпатті чоловіка з інвалідністю утримували в ТЦК попри наявність документів, які підтверджували його право на відстрочку. Після втручання омбудсмена чоловіка звільнили, а матеріали скерували до правоохоронних органів та військового командування.