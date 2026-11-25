З початку доби загарбник завдав 47 авіаційних ударів – скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3870 дронів-камікадзе та здійснив 1647 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 листопада на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках. На Покровському за добу ліквідовано 40 окупантів, 21 поранено. Знищено вісім одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, один пункт управління БпЛА та 55 укриттів ворога. Пошкоджено десять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, одну систему РЕБ, чотири пункти управління БпЛА, 103 укриття противника та один склад пально-мастильних матеріалів. Знищено або подавлено 193 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Агресор здійснив одну атаку, завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 19 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Охрімівки та Малої Вовчої.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбулося дев'ять бойових зіткнень у районах Лиману, Зарічного та Діброви. Одне триває.

На Слов’янському напрямку

Зафіксовано два бойові зіткнення в районі Озерного та у бік Пискунівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося чотири бойові зіткнення в районі Костянтинівки.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 18 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Вільного, Молодецького та у бік:

Кучерового Яру

Чернігівки

Новогришиного

Мирного

Гулівого

Сергіївки

На Олександрівському напрямку

Українські воїни успішно зупинили два ворожі штурми в районі Запорізького.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім атак окупантів у бік Нового Запоріжжя та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 24 листопада на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – відбито 27 атак.

Нині триває 1736-й день повномасштабної війни.