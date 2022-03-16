Поліція зловила у Києві російського диверсанта

Підозрілого чоловіка помітили на одній зі станцій метро Києва

Столичні правоохоронці затримали ворожого диверсанта, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури, блокпости та місця дислокації Збройних сил України.

Підозрілого чоловіка помітили на одній зі станцій метро Києва. Затримання провели оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції.

«Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що диверсант приїхав до Києва із Росії. В його телефоні виявлено активну переписку з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків РФ», – ідеться в повідомленні.

У гаджетах диверсанта виявили світлини важливих об'єктів оборони столиці. Затриманого передали працівникам СБУ, які й вестимуть подальші слідчі дії.

Напередодні з'ясувалось, що один закарпатець передавав ворогам інформацію про ЗСУ.

Днями за добу по всій Україні СБУ затримала 60 колаборантів та 20 ДРГ.