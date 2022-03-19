СБУ затримала сапера з терористичного угруповання «Сомалі»

Сапер стверджує, що нібито втік від війни

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які допомагають російським окупантам розвідданими про ЗСУ. Упродовж 18 березня спецслужба затримала кілька таких осіб у різних регіонах. Про це повідомляє пресцентр відомства.

У Рівненській області:

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який зрадив Україні та почав працювати на ворога. Він передав російським окупантам інформацію про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів. Крім того, він хотів очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненщини.

У Дніпропетровській області:

Служба безпеки викрила чергових шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст. Через соцмережі вони знайшли контакти керівників різних регіонів. Потім зв’язувалися з ними під виглядом помічників голів військово-цивільних адміністрацій областей, де зараз відбуваються найбільш активні військові дії, і просили допомогу коштами на оборону.Наразі шахраїв затримано, триває процес повернення викрадених коштів.

У Вінницькій області:

Бійці «Альфи» СБУ схопили у середмісті Вінниці бойовика «ДНР». Чоловік «служив» сапером у терористичному угрупуванні «Сомалі».

З його слів, він втік від війни й переховувався, проте слідчі СБУ будуть встановлювати його реальні мотиви.

В Одеській області:

За сприяння російським окупантам затримано жителя Одещини, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони та прикордонних загонів в області. У інформатора було виявлено списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Всю інформацію зрадник відправляв через створений рашистами Telegram-канал.

Нагадаємо, 19 березня президент Зеленський нагородив бійців КОРДу. Бійці КОРДу успішно ловлять диверсантів по всій країні.

Напередодні СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

Також ми повідомляли, що киянин зливав окупантам інформацію про розміщення українських військ.

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