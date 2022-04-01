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    Події в Україні

    На Луганщині запрацюють п'ять гуманітарних коридорів: маршрути евакуації

    На Луганщині запрацюють п'ять гуманітарних коридорів: маршрути евакуації
    фото з відкритих джерел

    Евакуацію організують з шести міст та сіл

    Сьогодні, 1 квітня, на Луганщині заплановано відкриття п’яти «гуманітарних коридорів». Евакуацію організують з шести міст та сіл, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Однак, ми все ще очікуємо на «режим тиші». Росіяни поки його не дотримуються. Обстріли з їх боку тривають. Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив і готовий виїхати в безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, вважаю, слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена. Діставатися до віддалених населених пунктів автобусам та автівкам з продуктами харчування стає все небезпечніше. Із Сєвєродонецька і Лисичанська бажаючих убезпечити себе щодня дуже багато. Навіть ті, хто ще тиждень тому мав сумніви, поспілкувались зі знайомими, що вже виїхали, та теж вирішили приєднатися до них», – наголосив Гайдай.

    Маршрути для евакуації:

    • Бахмут-Лисичанськ-Сєвєродонецьк – Рубіжне;
    • Бахмут-Лисичанськ-Гірське-Нижнє;
    • Бахмут-Лисичанськ-Сєвєродонецьк;
    • Бахмут-Попасна;
    • Бахмут-Лисичанськ.

    Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай попередив, що найближчим часом ситуація в регіоні може погіршитись, тож людей просять не відкладати евакуацію.

    Гайдай зазначив, що російські війська не зуміли просунутись на Луганщині та Донеччині, тому очікується, що у цих напрямках вони кинуть усі свої сили.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    На Луганщині запрацюють п'ять гуманітарних коридорів: маршрути евакуації