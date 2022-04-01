На Луганщині запрацюють п'ять гуманітарних коридорів: маршрути евакуації

Евакуацію організують з шести міст та сіл

Сьогодні, 1 квітня, на Луганщині заплановано відкриття п’яти «гуманітарних коридорів». Евакуацію організують з шести міст та сіл, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Однак, ми все ще очікуємо на «режим тиші». Росіяни поки його не дотримуються. Обстріли з їх боку тривають. Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив і готовий виїхати в безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, вважаю, слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена. Діставатися до віддалених населених пунктів автобусам та автівкам з продуктами харчування стає все небезпечніше. Із Сєвєродонецька і Лисичанська бажаючих убезпечити себе щодня дуже багато. Навіть ті, хто ще тиждень тому мав сумніви, поспілкувались зі знайомими, що вже виїхали, та теж вирішили приєднатися до них», – наголосив Гайдай.

Маршрути для евакуації:

Бахмут-Лисичанськ-Сєвєродонецьк – Рубіжне;

Бахмут-Лисичанськ-Гірське-Нижнє;

Бахмут-Лисичанськ-Сєвєродонецьк;

Бахмут-Попасна;

Бахмут-Лисичанськ.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай попередив, що найближчим часом ситуація в регіоні може погіршитись, тож людей просять не відкладати евакуацію.

Гайдай зазначив, що російські війська не зуміли просунутись на Луганщині та Донеччині, тому очікується, що у цих напрямках вони кинуть усі свої сили.