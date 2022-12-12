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На Луганщині окупанти використовують населення як живий щит

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Луганщині окупанти використовують населення як живий щит
На окупованих територіях російські військові безчинствують
фото з відкритих джерел

Загарбники облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення як живий щит. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 грудня.

Так, у селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення.

Як повідомлялося раніше, задля поповнення особового складу на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти посилили заходи примусової мобілізації.

Також повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області, ймовірно, планують залучити до бойових дій дітей. Зокрема, у так званій ЛНР замість канікул для учнів 8-их та 10-их класів організували «курс молодого бійця».

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Теги: війна росія окупанти Луганщина

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