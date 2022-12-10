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Луганщина: окупанти запровадили військову підготовку для дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Луганщина: окупанти запровадили військову підготовку для дітей
фото ілюстративне

Учні 8-их та 10-их класів замість канікул ходитимуть на «курс молодого бійця»

Російські загарбники на тимчасово окупованихтериторіях Луганської області, ймовірно, планують залучити до бойових дій дітей. Зокрема, у так званій ЛНР замість канікул для учнів 8-их та 10-их класів організували «курс молодого бійця». Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«У так званій «ЛНР» згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів 8-их та 10-их класів організувати «курс молодого бійця», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у смт Шахтарське, що біля Довжанська, вже майже нікого «мобілізувати». Бо у свій час керівник відділу забезпечення життєдіяльності цього населеного пункту поінформував військкомат та інші зацікавлені органи, хто і за якою адресою може переховуватися.

«А от чим окупантам поповнювати фронт, коли бойовики пачками гинуть не тільки від вогневого впливу ЗСУ, а й зазнають втрат від так званого «дружнього вогню» своїх же солдат? Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та зв’язку між підрозділами росіян», – додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині гостра нестача медикаментів для цивільних через окупантів.

До слова, триває 290-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. 

Теги: Україна окупанти росія війна Луганщина

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