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На Луганщині гостра нестача медикаментів для цивільних через окупантів – ОВА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині гостра нестача медикаментів для цивільних через окупантів – ОВА
У медзакладах Луганщини закінчується запас ліків
фото з відкритих джерел

Усе, що завозиться з Росії – спрямовується на потреби окупантів.

У лікарнях тимчасово окупованої Луганщини виник дефіцит ліківської області закінчуються ліки, адже загарбники завозять медикаменти виключно для потреб російських військових. Про це повідомляє Луганська ОВА.

«Стала відомою ще одна складова ситуації, що сталася, крім переоблаштування ліжкового фонду під потреби поранених бойовиків. У медзакладах закінчується запас ліків – окупаційна влада ігнорує це питання», – йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, все, що завозиться з Росії – спрямовується на потреби окупантів. «Так само, як і персонал, який підвезли з регіонів Росії буцімто на допомогу. Займаються ці гастролери виключно здоров’ям бойовиків. Місцеве населення залишається ні з чим», – зазначено в повідомленні.

Тим часом росіяни продовжують впровадження примусової паспортизації. «Зрозуміло, що перші на черзі – бюджетники та пенсіонери, яким просто погрожують залишити без грошей», – повідомили в ОВА.

Серед інших – додатковий тиск здійснюється на медиків. «Їх поставили перед вибором – отримати папірець або звільнитися. Аби відновити втрачені реєстраційні документи на авто, замінити реєстраційні знаки, посвідчення водія – теж треба пред’явити паспорт РФ. Коли він не потрібен? Під час примусової мобілізації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області. 

Теги: влада документи населення паспорт пенсіонери росіяни Луганщина ліки окупанти

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