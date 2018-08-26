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    Події в Україні

    На Львівщині автівка впала з мосту у річку, є постраждалі (фото)

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    Наслідки ДТП - На Львівщині автівка впала з мосту у річку, є постраждалі (фото)
    Фото: Моя Старосамбірщина / Facebook
    Наслідки ДТП

    Троє людей, в тому числі дитина, госпіталізовані

    У суботу, 25 серпня, автомобіль «Шкода Октавія» впав з мосту на автодорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород у с. Стрілки, Старосамбірського району на Львівщині. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    За його даними, інцидент трапився 25 серпня о 15:14, коли водій, мешканець с. Верхній Лужок Старосамбірського району 1979 року народження, не впорався з керуванням та виїхав за межі автомобільного мосту на правий бік у напрямку його руху, де здійснив з’їзд у річку Топільнянка та перекинувся.

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    На Львівщині автівка впала з мосту у річку, є постраждалі (фото)
    На Львівщині автівка впала з мосту у річку, є постраждалі (фото)
    На Львівщині автівка впала з мосту у річку, є постраждалі (фото)
    На Львівщині автівка впала з мосту у річку, є постраждалі (фото)
    На Львівщині автівка впала з мосту у річку, є постраждалі (фото)
    На Львівщині автівка впала з мосту у річку, є постраждалі (фото)
    На Львівщині автівка впала з мосту у річку, є постраждалі (фото)
    Фото: Моя Старосамбірщина / Facebook та поліції

    Унаслідок ДТП водій з діагнозом «Поєднана травма тіла. ЗЧМТ. Закритий перелом правої стегнової кістки, відкритий перелом середньої третини лівої гомілки», госпіталізований у травматологію Старосамбірської ЦРЛ, а пасажири автомобіля госпіталізовані у хірургічне відділення Старосамбірської ЦРЛ. У пасажирів діагностовано:

    • мешканка с. Верхній Лужок, Старосамбірського району 1984 року народження, діагноз: «Перелом спинки носа, рвана рана надбрівної дуги правого ока»;
    • мешканець с. Верхній Лужок Старосамбірського району 2013 року народження (дитина), діагноз: «ЗЧМТ».

    Причини та обставини події встановлюються.

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