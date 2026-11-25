Унаслідок російської атаки на Ковельську громаду на Волині постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Увечері внаслідок ворожого удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля. Вогнеборці ліквідували всі осередки займання.

Від ДСНС залучалися 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, увечері 24 листопада ворог атакував Ковельську громаду на Волині, і уламки реактивного шахеда впали на автостоянку відпочинкового комплексу. Атака сталася менш ніж через добу після попереднього удару по Ковельській громаді.