На острові розташовано три селища, які територизують окупанти

На Кінбурнському півострові близько 100 цивільних опинилися в пастці через дії російських окупантів. Люди залишилися без належного постачання продуктів і медикаментів, а виїхати звідти самостійно не можуть через заміновані дороги та узбережжя. Про це волонтер Євген Полтавчук розповів «Радіо Свобода», повідомляє «Главком».

За словами волонтера, ситуація на півострові нагадує гуманітарну катастрофу. У трьох селах – Покровці, Василівці та Геройському – закінчуються харчі й ліки. Деякі родини вже кілька днів не мають що їсти, тому місцеві діляться з ними власними запасами. Однак цих продуктів може вистачити лише на місяць-два.

Полтавчук зазначив, що гуманітарну допомогу на Кінбурн востаннє доставляли близько пів року тому. Людям бракує найнеобхіднішого – борошна, хліба, круп та олії. Особливо складна ситуація з медикаментами, адже серед місцевих багато літніх людей, які потребують постійного лікування.

За інформацією волонтера, у Покровці залишаються близько 15 людей, у Василівці – приблизно 45. Він також повідомив про тяжкохворого місцевого жителя, який пережив інфаркт, але не може отримати належної медичної допомоги.

Самостійна евакуація з населених пунктів півострова фактично неможлива. Дороги та узбережжя заміновані, а люди бояться пересуватися навіть між селами, оскільки місцеві жителі вже неодноразово підривалися на мінах.

«Люди на Кінбурні знаходяться у себе вдома, але як у тюрмі. Вийти на вулицю немає можливості», – розповів Полтавчук.

Волонтер також стверджує, що російські окупанти використовують місцевих жителів як прикриття та не дозволяють виїжджати людям із серйозними проблемами зі здоров’ям.

Варто нагадати, що начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що 34 населені пункти області перебувають у критичній ситуації.