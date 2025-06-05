Автівка влетіла у дерево на узбіччі: у ДТП на Броварщині загинули троє людей

Аварія сталася між населеними пунктами Веселинівка та Мирне

У Броварському районі Київщини сталася смертельна дорожно-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Chevrolet Aveo. Автівка з’їхала на узбіччя дороги та зіткнулася з деревом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.

Повідомляється, що аварія сталася між населеними пунктами Веселинівка та Мирне ввечері 4 червня. На місце події негайно виїхали рятувальники селища Баришівка.

По прибуттю було встановлено, що легковий автомобіль Chevrolet Aveo з’їхав на узбіччя дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок зіткнення водій та два пасажири загинули на місці події.

Червоний Chevrolet Aveo з’їхав на узбіччя дороги та зіткнувся з деревом фото: ДСНС Київщини

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування тіл загиблих та ліквідували наслідки ДТП.

Причини та обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у смт Авіаторське червона BMW вилетіла на газон, ледь не збивши дітей. За словами місцевих, з автомобіля вийшли дві п'яні жінки, які продовжували пити «Revo». На зауваження вони поводились зухвало, одна навіть вдарила місцевого мешканця. Очевидці пишуть, що її та подругу посадили у «швидку», проте вже за 500 м. висадили, де обидві дівчини пересіли до іншої машини.

Також на Обухівщині правоохоронці розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 31 травня близько 10:23 ранку в місті Кагарлик. За попередніми даними поліції, 62-річний водій автомобіля Volkswagen не надав переваги в русі вантажівці, яка рухалася головною дорогою, що призвело до зіткнення. Внаслідок сильного удару, водій легковика загинув на місці події.