Автівка влетіла у дерево на узбіччі: у ДТП на Броварщині загинули троє людей
Аварія сталася між населеними пунктами Веселинівка та Мирне
У Броварському районі Київщини сталася смертельна дорожно-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Chevrolet Aveo. Автівка з’їхала на узбіччя дороги та зіткнулася з деревом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.
Повідомляється, що аварія сталася між населеними пунктами Веселинівка та Мирне ввечері 4 червня. На місце події негайно виїхали рятувальники селища Баришівка.
По прибуттю було встановлено, що легковий автомобіль Chevrolet Aveo з’їхав на узбіччя дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок зіткнення водій та два пасажири загинули на місці події.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування тіл загиблих та ліквідували наслідки ДТП.
Причини та обставини аварії з’ясовуються.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині у смт Авіаторське червона BMW вилетіла на газон, ледь не збивши дітей. За словами місцевих, з автомобіля вийшли дві п'яні жінки, які продовжували пити «Revo». На зауваження вони поводились зухвало, одна навіть вдарила місцевого мешканця. Очевидці пишуть, що її та подругу посадили у «швидку», проте вже за 500 м. висадили, де обидві дівчини пересіли до іншої машини.
Також на Обухівщині правоохоронці розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 31 травня близько 10:23 ранку в місті Кагарлик. За попередніми даними поліції, 62-річний водій автомобіля Volkswagen не надав переваги в русі вантажівці, яка рухалася головною дорогою, що призвело до зіткнення. Внаслідок сильного удару, водій легковика загинув на місці події.
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