У Києві чоловік загинув під колесами автівки, намагаючись перебігти проспект (фото, відео)



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Пішохід загинув на місці Фото: Інформатор

ід зіткнення з Chevrolet чоловіка підкинуло на кілька метрів вгору

У середу, 17 квітня, на проспекті Генерала Ватутіна Chevrolet на великій швидкості збив чоловіка. Пішохід намагався перебігти багатосмуговий проспект в недозволеному місці, але потрапив під колеса автомобіля.

Від отриманих травм чоловік помер до приїзду швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор.

Chevrolet Lacetti рухався по проспекту Генерала Ватутіна у бік Троєщини в лівій смузі. Недалеко від ТРЦ Sky Mall пішохід став перебігати дорогу, не дивлячись на щільний потік транспорту. Зумівши подолати кілька смуг, він уже добігав до бетонного роздільника, але не встиг. Від зіткнення з Chevrolet чоловіка підкинуло на кілька метрів вгору.

Пішохід загинув на місці. Йому було близько 35 років. Тіло відкинуло на кілька метрів від місця наїзду, де залишилося взуття загиблого, а автомобіль проїхав ще 10 метрів і зупинився. Водій Chevrolet перебував в шоковому стані, медики приводили його до тями за допомогою нашатирю.

На місці працювала слідчо-оперативна група.