Національний банк України придбав корпоративний доступ до ChatGPT Enterprise від компанії OpenAI за $63 тис. без ПДВ. Штучний інтелект регулятор використовує для обробки великих обсягів даних, оцінювання впливу російських атак на економіку та підготовки аналітичних досліджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delo.ua, яке отримало відповідь на запит до пресслужби НБУ.

Нацбанк уклав договір із компанією OpenAI Ireland Limited 16 лютого 2026 року. Працівники регулятора можуть використовувати ChatGPT Enterprise для виконання робочих завдань відповідно до внутрішньої політики відповідального використання штучного інтелекту.

Крім ChatGPT, фахівці Нацбанку в межах окремих досліджень також вивчали можливості Gemini від Google, Llama від Meta та інших мовних моделей. Водночас регулятор не закуповував корпоративний доступ до цих сервісів.

Як Нацбанк використовує штучний інтелект

За допомогою ШІ аналітики НБУ збирають, обробляють та систематизують інформацію, необхідну для економічних досліджень.

«Пошук та обробка даних з нуля забрали б в аналітика тижні. З ШІ це займає години або дні. Тож аналітик має більше часу на сам аналіз», – пояснили у Нацбанку.

Зокрема, мовні моделі допомогли фахівцям регулятора опрацювати понад 10 тис. записів про російські обстріли з міжнародної бази даних ACLED та класифікувати їх за типами пошкоджених об'єктів.

На основі отриманої інформації аналітики встановили, що російські удари по складах додадуть 0,7 відсоткового пункту до річної інфляції у 2026 році. Цю оцінку врахували у жовтневому Інфляційному звіті НБУ.

Також штучний інтелект використовують для щоденного аналізу тональності публікацій у засобах масової інформації щодо зміни цін.

Наприклад, влітку 2026 року збільшення кількості негативних повідомлень про ціни на пальне, продукти харчування та транспорт стало раннім сигналом погіршення інфляційних очікувань українців. Згодом це підтвердили результати опитувань населення.

Відповідні аналітичні інструменти працівники Нацбанку розробили самостійно, без залучення зовнішніх підрядників.

Чи може ChatGPT прогнозувати інфляцію

У Нацбанку наголошують, що штучний інтелект не формує інфляційні прогнози самостійно. Для цього регулятор продовжує використовувати власні макроекономічні моделі, а остаточні висновки роблять аналітики.

Мовні моделі виконують конкретні технічні завдання, результати яких перевіряють співробітники НБУ. При цьому для роботи із зовнішніми сервісами штучного інтелекту використовують винятково відкриту інформацію – новини, публічні бази даних та офіційну статистику.

За оцінкою регулятора, впровадження штучного інтелекту наразі суттєво вплинуло на швидкість підготовки аналітичних матеріалів, а не на їхній зміст чи якість.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує скорочення реального валового внутрішнього продукту на 0,4% за підсумками 2026 року. Водночас інфляція пришвидшиться до 12,5%.

Раніше «Главком» повідомляв, що Нацбанк підвищив облікову ставку та погіршив прогноз інфляції. Повернення інфляції до цільового показника у 5% регулятор очікує у 2028 році.

До слова, у вересні компанія OpenAI оголосила про надання Україні безкоштовного доступу до інструментів штучного інтелекту для захисту від кібератак. Йдеться про програму Daybreak, призначену для захисту цивільної та критичної інфраструктури.