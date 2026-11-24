Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр за підсумками переговорів на Закарпатті домовилися про співпрацю в енергетиці, торгівлі, транспортній інфраструктурі та гуманітарному розмінуванні, а російські війська атакували житлову багатоповерхівку у Дніпрі, зруйнувавши кілька квартир і пошкодивши щонайменше сім сусідніх будинків та ліцей. «Главком» зібрав головні події дня 24 листопада.

Зеленський і Мадяр домовилися про співпрацю за кількома напрямами

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. За словами глави держави, сторони домовилися про подальшу співпрацю в енергетиці, двосторонній торгівлі, транспортній інфраструктурі та гуманітарному розмінуванні.

Зокрема, йдеться про постачання газу та дизельного пального в Україну, розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями, реконструкцію та створення нових пунктів пропуску на кордоні.

Також сторони домовилися працювати над запуском нових прямих потягів між Україною та Угорщиною та розширенням участі Будапешта в коаліції з гуманітарного розмінування.

Зеленський зазначив, що команди двох країн отримали доручення оперативно опрацювати досягнуті домовленості.

Росія атакувала багатоповерхівку у Дніпрі

Російські війська 24 листопада атакували житловий багатоповерховий будинок у Шевченківському районі Дніпра.

Унаслідок удару вщент зруйновано кілька осель. Також пошкоджено щонайменше сім прилеглих житлових будинків та ліцей.

За словами міського голови Бориса Філатова, у пошкоджених будинках вибито сотні вікон. У ліцеї, розташованому неподалік, розбито вікна в дитячій їдальні.

На місці працюють екстрені служби, благодійні організації та представники районної адміністрації. Для мешканців додатково розгортають намет для обігріву.

Україна та Норвегія створили нову систему ППО «Десна»

фото: Міноборони

Україна та Норвегія спільно розробили систему протиповітряної оборони «Десна». Комплекс призначений для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від російських безпілотників та інших повітряних загроз. За інформацією норвезької компанії Kongsberg, системи вже перебувають в експлуатації в Україні.

Однією з особливостей комплексу є використання відносно дешевих ракет українського виробництва, які можна виготовляти у значних кількостях. «Десна» має доповнити системи Nasams.

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