На Миколаївщині пролунали вибухи

У Миколаєві та області оголошена повітряна тривога

В Очакові Миколаївської області сьогодні ввечері, 7 жовтня, під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.



Офіційних подробиць про причини вибухів наразі не повідомлялося.

В області вже понад дві години триває повітряна тривога. До її закінчення адміністрація регіону просить усіх залишатися у сховищах.

Нагадаємо, що сьогодні українські військові Миколаївської області збили один іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136.

Також 2 жовтня російські війська вдарили ракетами по Миколаєву. Прильоти зафіксували близько двох будинків та лікарні, семеро людей отримали поранення.

раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили. Також повідомлялося, що окупанти втекли з Нової Каховки.