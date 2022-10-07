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На Миколаївщині пролунали вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Миколаївщині пролунали вибухи
В Очакові Миколаївської області пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

У Миколаєві та області оголошена повітряна тривога

В Очакові Миколаївської області сьогодні ввечері, 7 жовтня, під час повітряної тривоги було чути вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.

Офіційних подробиць про причини вибухів наразі не повідомлялося.

В області вже понад дві години триває повітряна тривога. До її закінчення адміністрація регіону просить усіх залишатися у сховищах.

Нагадаємо, що сьогодні українські військові Миколаївської області збили один іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136.

Також 2 жовтня російські війська вдарили ракетами по Миколаєву. Прильоти зафіксували близько двох будинків та лікарні, семеро людей отримали поранення.

раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили. Також повідомлялося, що окупанти втекли з Нової Каховки.

Теги: вибух Миколаївщина тривога

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