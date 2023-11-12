На Миколаївщині пролунали вибухи
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня
У ніч проти 12 листопада на Миколаївщині пролунали вибухи. Ймовірно, йдеться про роботу ППО. Про це повідомляють моніторингові канали.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Також йшлося про ракету на Миколаївщині з курсом на північ.
За попередньою інформацією ворогом були використані дві ракети Х-59 з одного борту Су-34.
Раніше повідомлялося, що через ранкову атаку на Київщину постраждала Тигрюля, яка живе у Центрі порятунку диких тварин. Її дуже налякали звуки вибухів, у шоковому стані вона вдарилася об решітку, впала і досі не може піднятися.
Також у Київській ОВА повідомили, що загалом через ранкову атаку пошкоджено 18 житлових приватних будинків, господарчі приміщення, приватне підприємство. Вибуховою хвилею та уламками в домогосподарствах вибило вікна, двері, пошкоджено дахи, фасади. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.
Нагадаємо, о 8 годині ранку 11 листопада у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.
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