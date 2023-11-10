На Одещині пролунали вибухи
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників «Шахед» в Одеській області
Ввечері 10 листопада в Одеській області прогриміли вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє телеграм-канал «Думська».
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників «Шахед» в Одеській області з акваторії Чорного моря.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялося.
Нагадаємо, увечері 10 листопада у Києві та низці облатсей оголосили повітряну тривогу.
Повітряна тривога станом на 21:00 оголошена в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Пізніше додалися Одещина та Черкащина.
О 22:07 повітряну тривогу оголосили на Київщині. О 22:35 тривога поширилась на Київ.
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