На Одещині пролунали вибухи

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників «Шахед» в Одеській області

Ввечері 10 листопада в Одеській області прогриміли вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє телеграм-канал «Думська».

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Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників «Шахед» в Одеській області з акваторії Чорного моря.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялося.

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Нагадаємо, увечері 10 листопада у Києві та низці облатсей оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога станом на 21:00 оголошена в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Пізніше додалися Одещина та Черкащина.

О 22:07 повітряну тривогу оголосили на Київщині. О 22:35 тривога поширилась на Київ.