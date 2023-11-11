Масштабна аварія в Росії: невідомі підірвали залізничні колії (фото)

Із колії зійшли 19 вагонів вантажного поїзда

У суботу, 11 листопада, вранці на залізниці в Рязанській області сталася катастрофа у результаті диверсії. Інцидент трапився близько 7 години ранку на перегоні «Рибне – Блок пост». Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як йдеться в повідомленні Московської залізниці, «внаслідок втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту» відбулося сходження 19 вагонів вантажного поїзда в Рязанській області.

Телеграм-канали повідомляють, що поїзд перекинувся після «бавовни» на залізниці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серйозно пошкоджено залізничне полотно.

4 фото На весь екран





фото із соцмережі

Травми отримав помічник машиніста, йому викликано бригаду швидкої допомоги.

На місці працюють слідчі та сапери.