На Одещині вибухнув газ: троє людей потрапили до реанімації

До лікарні було госпіталізовано господаря будинку, його дружину та знайомого чоловіка

В с. Нова Дофінівка Лиманського району на Одещині в одному із приватних житлових будинків стався вибух з послідуючим горінням, у результаті чого важкі травми отримали троє людей. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області. За її даними, повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку 3 лютого о 18:28. До місця виклику



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До лікарні було госпіталізовано господаря будинку, його дружину та знайомого чоловіка

В с. Нова Дофінівка Лиманського району на Одещині в одному із приватних житлових будинків стався вибух з послідуючим горінням, у результаті чого важкі травми отримали троє людей. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області.

За її даними, повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку 3 лютого о 18:28. До місця виклику були спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській області.

На час прибуття першого підрозділу відкритим вогнем був охоплений увесь дах одноповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху та пожежі виникло обвалення частини даху будівлі. Рятувальники провели оперативне розгортання, організували гасіння пожежі та захист від розповсюдження вогню на сусідні будинки. Рятувальниками пожежа о 19:19 була локалізована та о 20:01 ліквідована на площі 100 кв. м. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів бригадою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до реанімаційного відділення Одеської обласної клінічної лікарні господаря будинку, його дружину та знайомого чоловіка. Стан постраждалих важкий.

Ймовірна причина пожежі – вибух газового балону. До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці основної пожежної техніки та 17 чоловік особового складу.