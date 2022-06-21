Рашисти втратили багато командирів повітряно-десантних військ – Генштаб

РФ змушена набирати на військову службу офіцерів запасу

Командування російської армії не надто вдало використовує офіцерський склад у війні проти України, а також зазначає значні втрати командному складі підрозділів повітряно-десантних військ. Відтак змушене набирати на керівні посади людей, які перебувають у запасі. Про це йдеться у ранковому зведені Генштаб ЗСУ.

«Внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, в РФ змушені набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці», – повідомили у Генштабі.

Десантні війська у кожній армії світу вважаються елітними. На їх підготовку витрачається чимало зусиль, часу та грошей. Відтак і використовують їх у спецопераціях, коли потрібно швидко та ефективно здійснити військову операцію, яка не під силу звичайним сухопутним військам.

Станом на 20 червня в Україні було знищено 33800 російських військових. Серед них і чимало офіцерів.