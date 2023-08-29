Окупаційна влада тікає з Токмака

ЗСУ просуваються на Запоріжжі

РФ починає евакуювати так звану владу міста Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Зазначається, що майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.

«Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого «російського корабля». За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна «влада» – на низькому старті, її перевозять в інше місто», – пише мер.

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Водночас, за словами Федорова, наразі невідомо, куди будуть тікати окупанти. – «Але ж і «глибокий тил» не рятує рашистів від «бавовни».

При цьому, міський голова додав, що саме гарматне м’ясо «другої армії світу» не тікає, а збільшується.

Раніше Генштаб відзвітував про успішний контрнаступ на Запоріжжі.

До слова, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.