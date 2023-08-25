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В окупованому Криму силовики затримали лідера Свідків Єгови

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Криму силовики затримали лідера Свідків Єгови
фото: скріншот

Росіяни затримали 45-річного мешканця Криму, який є одним із лідерів екстремістської організації «Управлінський центр Свідків Єгови в Росії»

У Криму силовики затримали лідера та двох організаторів забороненої в Росії екстремістської організації «Свідки Єгови». Про це повідомляють росЗМІ.

«У рамках порушених цього місяця кримінальних справ затримано 45-річного мешканця Криму, який є одним із лідерів екстремістської організації «Управлінський центр Свідків Єгови в Росії», який координував діяльність екстремістських осередків «Свідки Єгови в Криму», – розповіли в МВС Росії.

Затриманому висунули звинувачення за ч. 1 ст. 282.2 КК РФ (організація діяльності забороненої релігійної організації). Під час обшуку в будинку старійшини вилучили екстремістську літературу. 

Як повідомляв «Главком», в Україні нараховується понад 100 тис. представників Свідків Єгови. Що стосується позиції релігійної організації стосовно участі у війнах, то редакції порадили ознайомитися з публікацією, яка розміщена на офіційному сайті організації. Свідки Єгови не воюють, тому що «слухаються Бога», «слухаються Ісуса», «люблять людей» і «наслідують приклад перших християн», котрі начебто відмовлялися брати участь у війнах через «не сумісність з Ісусовим принципом любові та з його наказом любити ворогів».

Ба більше: у 1999 році Кабінет міністрів затвердив Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Окрім Свідків Єгови, туди ввійшли: Адвентисти-реформисти, Адвентисти сьомого дня, Євангельські християни, Євангельські християни-баптисти, Покутники, Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни євангельської віри і Товариство Свідомості Крішни.

Нагадаємо, Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним священника релігійного центру Свідків Єгови в Україні у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») та виправдав. 

Теги: Крим окупанти Свідки Єгови

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