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В окупованій Новій Каховці партизани підірвали штаб «Единой России»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованій Новій Каховці партизани підірвали штаб «Единой России»
фото: Сергій Хлань/Facebook

Серед цивільних постраждалих немає

 

У тимчасово захопленій Новій Каховці на Херсонщині партизани підірвали штаб «Единой России». Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Херсонщина. У тимчасово окупованій Новій Каховці вчора ввечері партизани підірвали штаб «Єдіной Росії», – написав Хлань.

За його словами, попередньо – ліквідовані охоронці і спалена документація щодо майбутніх «виборів».

Як зазначив Хлань, серед цивільних постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що 28 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області було підірвано імпровізовану «казарму» підрозділу Росгвардії «Ахмат-1». У результаті інциденту постраждав особовий склад військових РФ. Зазначається, що після окупації міста «кадировці» захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вулиці Будівельників, 46, де раніше знаходилося місцеве відділення одного з українських банків. Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву «військово-цивільну адміністрацію». Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі інтернет.

Триває 553-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти Херсонщина інтернет Сергій Хлань партизани

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