На південь і центр України насуваються грози і шквали



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Фото: Главком / Станіслав Груздєв Гроза в Києві

Рятувальники попередили українців про грози і шквали

Жителям центральних, південних регіонів, а також Донеччини слід остерігатися протягом доби 8 вересня дощів та гроз. Відповідне попередження поширила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, протягом доби 8 вересня у центральних, південних та Донецькій областях місцями сильні дощі, грози; у Приазов'ї та східній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, 8 вересня в Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+22 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, у Чернігівській і Сумській областях без істотних опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +16...+22 градуси, у Чернігівській і Сумській областях +21...+26 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, місцями сильний, вдень місцями гроза, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+17 градусів, удень +17...+24 градуси, у Вінницькій області +15...+20 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень дощ, місцями сильний, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, місцями сильний, вдень місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +17...+24 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +18...+23 градуси.