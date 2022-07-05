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  4. На півдні ЗСУ знищили танк, «Ураган» та склади з боєприпасами РФ
рус
    Події в Україні

    На півдні ЗСУ знищили танк, «Ураган» та склади з боєприпасами РФ

    На півдні ЗСУ знищили танк, «Ураган» та склади з боєприпасами РФ
    фото: Генштаб ЗСУ

    Рашисти обстріляли з важкої артилерії Велику Костромку

    На Херсонщині Збройні сили України завдали удари по скупченню російських військ. В результаті удару знищено військові техніку та 30 російських солдатів, повідомляє оперативне командування «Південь».

    Протягом дня рашисти у напрямку Ольгиного і Архангельського завдали чотири удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає.

    Війська РФ також обстріляли з важкої артилерії Велику Костромку і пошкодили об'єкти інфраструктури.

    «У відповідь парою наших штурмовиків завдано удар по скупченню противника в районі Давидового Броду. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами “повітря-повітря», випущеними з винищувача Су-35 противника», – йдеться у повідомленні.

    Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 30 російських військових, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню «Ураган», гаубицю «Мста-Б», вісім автомобілів і два склади з боєприпасами.

    Нагадаємо, уніч на 5 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Як повідомлялося, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна ураган окупація #stoprussia
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    На півдні ЗСУ знищили танк, «Ураган» та склади з боєприпасами РФ