На півдні ЗСУ знищили танк, «Ураган» та склади з боєприпасами РФ

Рашисти обстріляли з важкої артилерії Велику Костромку

На Херсонщині Збройні сили України завдали удари по скупченню російських військ. В результаті удару знищено військові техніку та 30 російських солдатів, повідомляє оперативне командування «Південь».

Протягом дня рашисти у напрямку Ольгиного і Архангельського завдали чотири удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає.

Війська РФ також обстріляли з важкої артилерії Велику Костромку і пошкодили об'єкти інфраструктури.

«У відповідь парою наших штурмовиків завдано удар по скупченню противника в районі Давидового Броду. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами “повітря-повітря», випущеними з винищувача Су-35 противника», – йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 30 російських військових, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню «Ураган», гаубицю «Мста-Б», вісім автомобілів і два склади з боєприпасами.

Нагадаємо, уніч на 5 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як повідомлялося, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.