Окупанти атакують Україну отруйними «Шахедами»

У одному з безпілотників виявлено капсулу з концентрованою бойовою отруйною речовиною

Ворог використовує для ударів по Україні ударні дрони типу «Шахед», споряджені отруйними речовинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що російські окупанти наносять хімічні отруйні речовини на БпЛА типу Shahed-136 та «Герань-2», щоб під час атак завдавати українцям додаткової шкоди. Така тактика націлена насамперед на тих, хто буде підбирати уламки збитих безпілотників.

«Центр верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що в одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною «CS» (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Водночас інформація про те, що корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.

Нагадаємо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

До слова, нещодавно на фронті з’явилися дрони на оптоволокні, з якими дуже важко боротися. Пошук рішення проти такої зброї має відбуватися на рівні держави, зокрема у Національній академії наук України, каже політик, громадський активіст, а тепер аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».

Раніше Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1.