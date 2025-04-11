Росія хоче повністю або частково оточити Суми – ВВС

Раніше головком ЗСУ заявив, що РФ посилила тиск на Сумську та Харківську області

Російські війська хочуть оточити Суми, або ж здійснити напівоточення міста. Задум Кремля полягає у створенні буферної зони в Сумській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Зазначається, що про початок наступальної операції РФ може свідчити зростання кількості боєзіткнень на усіх ділянках фронту наприкінці березня. Кількість атакувальних дій росіян зросла в понад два рази і була найбільшою з початку року.

Якщо на початку березня зіткнень було близько сотні на день, то наприкінці місяця фіксувалося вже понад 200. Станом на початок квітня середній показник тримається на рівні 150-160.

«Одна з цілей – це створити оточення чи напівоточення Сум», – зазначив співрозмовник видання.

Аби не допустити такого сценарію, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм у Курській області в район сіл Олешня та Горналь. З тією ж самою метою українські військові також почали обмежену операцію на стику Білгородської і Курської областей. На цій ділянці ЗСУ з боями, але продавили російську оборону та створили плацдарм в районі сіл Демидівка та Поповка.

Нагадаємо, російські війська збільшили інтенсивність штурмів прикордонних позицій Сумщини на 30%.

Як повідомлялося, Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Згодом Володимир Зеленський зауважив, що в Сумській області на кордоні із РФ відбувається дуже багато атак. На сьогодні понад 67 тис. військових РФ знаходиться на Курському напрямку.

Раніше повідомлялося, що російська армія готує резерви, аби здійснити ривок на фронті у травні.