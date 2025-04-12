Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року

Українські воїни відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка

Триває 1144-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

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Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 215 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2789 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Карасівка, Дуванівка, Куп’янськ Харківської області; Миколаївка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Миропільське, Осоївка, Таратутине, Краснопілля, Великий Прикіл Сумської області; Костянтинівка, Зоря, Шевченко, Новопіль, Багатир Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

На Харківському напрямку

Противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка та Западне.

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 40 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Ворог шість разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Розлив та Роздольне.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку

Ворог проводив чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Ворог сім разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України вчора відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1144-й день повномасштабної війни в Україні.