Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року
Українські воїни відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка
фото: СБУ

Триває 1144-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 215 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2789 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Карасівка, Дуванівка, Куп’янськ Харківської області; Миколаївка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Миропільське, Осоївка, Таратутине, Краснопілля, Великий Прикіл Сумської області; Костянтинівка, Зоря, Шевченко, Новопіль, Багатир Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 1

Противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка та Западне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 2

Минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 3

Ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 4

Українські воїни відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 5

Зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 6

Ворог здійснив 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 7

Українські захисники зупинили 40 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 8

Ворог шість разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Розлив та Роздольне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 9

Відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 10

Ворог проводив чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 11

Ворог сім разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року фото 12

Підрозділи Сил оборони України вчора відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1144-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна росія Генштаб Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

151-ша окрема механізована бригада атакувала ворога
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
7 квiтня, 07:17
Окупанта Новікова ліквідували у березні цього року
ЗСУ ліквідували молодого перспективного російського спортсмена
3 квiтня, 10:35
Хрест бойових заслуг це найвища суто військова нагорода України
Зеленський відзначив «Хрестом бойових заслуг» нового комбрига, який воює на Донеччині
2 квiтня, 01:15
Т-90М це російський основний бойовий танк, модернізація Т-90А
На Харківщині FPV-дрони знищили один із найсучасніших танків РФ
31 березня, 23:38
Відтепер охочі підписати «Контракт 18-24» можуть долучитися до нових бригад
«Контракт 18-24» розширюється ще на 10 бригад
27 березня, 12:37
Навіть за умови ухвалення рішення реалізація миротворчої місії займе кілька місяців
Генерал США пояснив, якою має бути миротворча місія в Україні
23 березня, 20:13
Окупанти просунулися біля селища Кам'янка
Росія просунулася на прикордонні Харківщини
23 березня, 11:00
Окупанти кожен день знищують Торецьк
Окупанти посилюють натиск на ЗСУ у Торецьку – DeepState
17 березня, 03:32
Окупанти на квадроциклах намагаються прорватися на Сумщині
Росіяни намагаються прорватися на Сумщині: деталі від DeepState (відео)
13 березня, 15:53

Події в Україні

РФ вночі запустила по Україні майже 90 дронів: постраждали п’ять областей
РФ вночі запустила по Україні майже 90 дронів: постраждали п’ять областей
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року
Українці розробили нову ракету-дрон
Українці розробили нову ракету-дрон
Втрати ворога станом на 12 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Ворожі дрони атакували столицю: головне за ніч
Ворожі дрони атакували столицю: головне за ніч
До експлуатації в ЗСУ допущено новий FPV-дрон «Рарог-10»: характеристики
До експлуатації в ЗСУ допущено новий FPV-дрон «Рарог-10»: характеристики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
83K
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2025
54K
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
26K
Келлог зробив гучну заяву про розподіл України. The Times показала карту
11K
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:19
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Вчора, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
10 квiтня, 21:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua