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Окупанти обстріляли Запоріжжя: загинуло двоє людей, серед них дитина

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли Запоріжжя: загинуло двоє людей, серед них дитина
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч
фото: Іван Федоров

Близько 23:00 росія здійснила обстріл міста

У ніч, 3 вересня, російські війська здійснили обстріл Запоріжжя, що призвело до трагічних наслідків. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Ще двоє осіб отримали поранення, включаючи 12-річну дівчинку, яка зараз перебуває у реанімації. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Близько 23:00 росія здійснила обстріл міста. На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі, дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації. Внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю», – проінформував Федоров.

Ворожий удар частково зруйнував одну з будівель, а вибухова хвиля та уламки пошкодили кілька багатоповерхових будинків, що знаходяться поруч.

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі пролунав вибух.

До слова, окупанти за добу вдарили по Запорізькій області 355 разів.

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Теги: Запоріжжя війна Іван Федоров

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