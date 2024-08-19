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Окупанти за день обстріляли три райони Дніпропетровщини, є руйнування

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти за день обстріляли три райони Дніпропетровщини, є руйнування
За день російська армія обстріляла три райони Дніпропетровщини
фото: Дніпротроська ОВА

Протягом дня ворог атакував кілька районів області – Нікопольщину, Криворіжжя і Синельниківщину

Сьогодні за день російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область, зокрема Нікопольщину, Криворіжжя та Синельниківщину. На щастя, обійшлося без людських жертв. Про це інформує Дніпропетровська ОВА.

«Протягом дня ворог атакував кілька районів області – Нікопольщину, Криворіжжя і Синельниківщину. Люди не постраждали. Яких збитків нанесли окупанти, розповіли в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. На Нікопольщині потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Агресор цілив з артилерії, бив дронами-камікадзе. Скинув і снаряд з БпЛА. Сталася пожежа. Знищені 2 приватні будинки та авто. Пошкоджена багатоповерхівка», – йдеться в повідомленні.

 Синельниківський та Криворізький райони також зазнали артилерійських обстрілів. У Зеленодольській громаді пошкоджено інфраструктуру, сонячні панелі та господарську споруду. Крім того, російські окупанти намагалися провести розвідку за допомогою дрона, але його збили українські військові. Уламки дрона пошкодили сонячні панелі.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня російські окупанти двічі атакували Київ ракетами і дронами. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Крім того, сьогодні вранці вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО. Від падіння уламків збитих ворожих цілей зруйновано два будинки, пошкоджено ще 16 будівель, а також загинув пес. 

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Теги: пожежа окупанти військові ворог

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