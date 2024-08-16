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ЗСУ просунулись ще на 3 км у Курській області – Сирський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ просунулись ще на 3 км у Курській області – Сирський
За словами Сирського, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв на Курщині
фото: з відкритих джерел

Олександр Сирський: «На даний час йдуть бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених»

Протягом сьогоднішньої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час відеозв'язку із президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв.

«Маємо просування на деяких напрямках на відстань від 1 до 3 кілометрів у бік противника. Вздовж всіє лінії фронту також продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована», – сказав Сирський.

Він також доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що генерал-майор Едуард Москальов вже приступив до виконання обов'язків коменданта Курської області.

«Продовжуємо поповнювати, на даний час йдуть бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених», – розповів Сирський.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

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Теги: ЗСУ Олександр Сирський Курщина

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