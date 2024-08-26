Атака РФ на Полтавщину: є поранені

Ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у Полтавській області

На місцях подій працюють екстрені служби. Правоохоронні органи фіксують воєнні злочини держави-агресора

26 серпня 2024 року під час чергового масованого обстрілу збройні сили РФ здійснили комбіновану атаку на Полтавщину. Ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, попередньо, унаслідок атаки поранено шестеро людей.

Ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури фото: Офіс Генерального прокурора України

На місцях подій працюють екстрені служби. Правоохоронні органи фіксують воєнні злочини держави-агресора.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, Росія здійснила черговий масований обстріл України з використанням ракет і ударних дронів типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, внаслідок чого є потерпілі та загиблі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів».

До слова, 26 серпня одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. «Букви» опублікували відео з місця події, де видно пожежу та руйнування.