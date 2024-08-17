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Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Херсонщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Херсонщині
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Серед постраждалих від чергового обстрілу області є дитина

Російські загарбники вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсонській області. Крім того, окупанти обстріляли заклади освіти та будинки. Шестеро людей дістали поранення, серед них – одна дитина. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів області: Садове, Придніпровське, Комишани, Антонівка, Інгулець, Станіслав, Ромашкове, Понятівка, Велетенське, Софіївка, Інженерне, Кізомис, Томина Балка, Первомайське, Берислав, Нововоронцовка, Золота Балка, Заможне, Одрадокам'янка, Новокаїри, Зміївка та Херсон.

«Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, приватні автомобілі та автівку рятувальників», – поінформував Прокудін.

За його словами, через черговий обстріл шестеро людей дістали поранення, серед них – одна дитина.

Нагадаємо, що вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.

Крім того, вранці 17 серпня на околицях Києва було чутно вибухи. Працювала ППО.

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Теги: війна обстріл Херсонщина інфраструктура

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