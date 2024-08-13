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Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times
Американські аналітики скептично сприймають українську операцію в Курській області, посилаючись на наявність у РФ достатніх резерів
фото: Генштаб

Розбивши росіян на їхній власній території, українці показують, що усі «червоні лінії» та «ризики ескалації» – це міф і блеф Кремля

Спецоперація ЗСУ на території Курської області – це спроба шокувати Росію, яка вже звикла до кривавої війни, досі обмеженої територією України. Про це пише The New York Times.

Як зазначає видання, раніше спроби ЗСУ вигнати росіян з української території зазнали невдачі, а повітряні атаки та обмежені рейди на російську територію не дали бажаного ефекту. Тепер Україна пробує щось принципово нове.

«Це спроба хоч якось шокувати Росію. Це може дати Україні перемогу або принаймні змусити їх почуватися добре на кілька днів. Чи змінює це більший розрахунок на полі бою? Це ще належить побачити» – заявив автору статті його колега Ерік Шмітт, який відповідає за тему національної безпеки США.

Загалом видання назвало потенційні плюси від операції в Курській області:

  • Якщо Кремль перекине війська з фронту в Україні, щоб захищатися вдома, українцям буде легше відвоювати власну землю.
  • Моральний дух українців помітно занепав останнім часом, адже останні значні успіхи на полі бою були восени 2022 року. Великий удар по Росії може відновити віру українців в перспективність подальшої боротьби.
  • Видимі перемоги України можуть переконати західних союзників, що вони не дарма витрачаються на військову допомогу українцям.
  • Розбивши росіян на їхній власній території, українці показують, що усі «червоні лінії» та «ризики ескалації» – це міф і блеф Кремля, на який не варто зважати. Це спроба переконати союзників, що час скасувати усі недолугі обмеження на застосування зброї по РФ.
  • Україна також може сподіватися використати здобутки в Курській області як розмінну монету в мирних переговорах. Але для цього захоплену територію належить втримати.

Загалом аналітики досі скептично сприймають українську операцію в Курській області, посилаючись на наявність у Росії достатніх резерів, аби реагувати на нову кризу, не знімаючи військ безпосередньо з фронту в Україні. Зокрема у публікації вказується, що Україна, витративши ресурси в Курській області, стикнеться з більшими проблемами на Донбасі, які можуть обернутися воєнною катастрофою. 

«Це величезна авантюра з боку українців», – сказав Ерік Шмітт.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

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Теги: ЗСУ Курщина

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