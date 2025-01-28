«На повну силу». ВЛК у Львові працюють у три зміни через наплив людей

У Львові в електронній черзі на повторне проходження ВЛК перебувають близько 700 військовозобов’язаних

Військово-лікарські комісії у Львові працюють у три зміни через наплив людей перед кінцевим терміном обов’язкового повторного медогляду для обмежено придатних. Про це повідомила Львівська міська рада.

Там зазначили, що для максимального надання послуг усім, хто зареєструвався в електронну чергу на проходження ВЛК, залучили основний та резервний склад працівників.

«Державою було передбачено девʼять місяців, щоб усі обмежено придатні пройшли повторний огляд ВЛК на ступінь втрати працездатності. Однак більшість заявників не поспішали проходити повторний огляд протягом встановленого часу і відтермінували свій візит до кінцевого терміну. Тому за останній час фіксуємо такий ажіотаж у наших міських ВЛК», – заявила керівниця управління охорони здоров’я міської ради Марта Матюшко.

До прикладу, у Сихівській ВЛК з 4 травня до 1 січня пройшли повторний огляд 182 обмежено придатні, а з 1 до 20 січня – 150.

Наразі по місту в електронній черзі на повторне проходження ВЛК перебувають близько 700 військовозобов’язаних. Та цей ажіотаж не впливає на огляди людей, які бажають підписати контракт із ЗСУ.

«Мобілізаційну роботу ми забезпечуємо першочергово. Залучені основні та резервні склади наших ВЛК. Працюємо на повну силу», – сказала Матюшко.

Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що триває робота щодо внесення законодавчих змін для продовження строку повторного медогляду обмежено придатними.

За її словами, цьому передувало те, що понад одного мільйона обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо зробити, оскільки в ТЦК шалені черги.

Верещук повідомила, що нині вона разом із депутатами працюють над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними.