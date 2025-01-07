Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД
Протягом останніх років Україна активно виходить із різних угод СНД
фото з відкритих джерел

Угода, яку скасував уряд, давала деякі привілеї іноземним ветеранам війни, яка скінчилася 80 років тому

Кабінет міністрів схвалив рішення про вихід України з угоди в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД), яка передбачала відвідування військових поховань і пам'ятників ветеранами Великої Вітчизняної війни. Про це йдеться у постанові Кабміну.

Як зазначається, угода, яку було підписано 18 жовтня 1996 року в Москві, дозволяла ветеранам Великої Вітчизняної війни та громадянам, прирівняним до них, відвідувати військові поховання і пам'ятники на території держав-учасниць СНД.

Так, в угоді за 1996 рік йшлося, що сторона, яка направляє групу ветеранів, має оплатити їх проїзд до місця перебування військових поховань і військових пам'ятників, проживання, харчування і транспортне обслуговування. Водночас і приймаюча сторона мала організувати зустріч, харчування, транспортне обслуговування і медичне забезпечення ветеранів, які прибували для відвідування військових поховань.

В угоді також зазначалося й про медичне забезпечення ветеранів під час таких поїздок.

Нагадаємо, минулого року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Так, уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень. Дана угода була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.

До слова, депутати Верховної Ради у травні 2022 року ухвалили постанову «Про вихід Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав». Рішення підтримали 280 нардепів.

Читайте також:

Теги: харчування поховання військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави наголосив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії
Зеленський відреагував на заклики про призов 18-річних
10 грудня, 2024, 01:39
Випробування відбулися на території колишнього 41-го авіаційного полігону, де з 1960-х проводилося відпрацювання бомбометання
Білорусь біля кордону з Україною випробувала нову ракету для ЗРК «Бук» – «Гаюн»
10 грудня, 2024, 23:27
Фото Володимира Демченка у наборі з горілкою
Військовий упізнав себе на елітній горілці: подробиці скандалу
14 грудня, 2024, 18:30
Атаки в Курській області, до яких залучають північнокорейські сили, завдають їм великих втрат
Серед військових КНДР є випадки самогубства через страх за свою сім’ю – Білий дім
28 грудня, 2024, 00:50
У листопаді 2024 року у мобільному застосунку «Резерв+» з'явилися електронні відстрочки від мобілізації, проте послуга була доступна не для всіх
У «Резерв+» частково відновили послугу відстрочки від мобілізації
5 сiчня, 15:58
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України
Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиті цілі
2 сiчня, 10:09
Росіяни приймають допомогу ЗСУ із вдячністю, однак є й оригінали
«Ви ж получаєте харашо»: на Курщині дідусь вимагав у ЗСУ продукти
5 сiчня, 21:10
Сло Гроза після трагедії
У Росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
4 сiчня, 16:19
Сергій Гнезділов, який публічно пішов у СЗЧ, у залі суду
Гнезділов проситься назад в ЗСУ, але йому відмовляють: адвокатка пояснила, що відбувається
Вчора, 21:26

Політика

Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД
Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД
Адміністрація Байдена готується оголосити «суттєву» військову допомогу Україні – AP
Адміністрація Байдена готується оголосити «суттєву» військову допомогу Україні – AP
Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента
Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента
Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій
Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій
Понад 20 років в Україні діє некоректний переклад Європейської хартії про мови меншин – Кремінь
Понад 20 років в Україні діє некоректний переклад Європейської хартії про мови меншин – Кремінь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
31K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
26K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
11K
Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Новини

У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Сьогодні, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Сьогодні, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua