Кабмін погодив постанову про електронні направлення на ВЛК

В Україні запроваджують електронні направлення на військово-лікарську комісію

Кабмін погодив постанову, яка змінює правила отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Відтепер, за словами нардепа, направлення на ВЛК можна буде отримати онлайн.

«В Україні запроваджують електронні направлення на військово-лікарську комісію. Тепер направлення можна буде отримати онлайн через електронний кабінет у Єдиному державному реєстрі призовників. Це значно спрощує навантаження на територіальні центри. Все можна зробити дистанційно, без черг і зайвих витрат часу», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв+».

«Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК», – зауважив Шмигаль.

Як повідомлялося, 23 січня у застосунку «Резерв+» розпочалося бета-тестування електронних направлень на медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК).

До слова, до 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК.