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Втрати ворога станом на 10 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 10 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20253 бойових броньованих машини
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1830 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 10 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 10 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 січня втратила

  • особового складу – близько 804930 (+1830) осіб,
  • танків – 9741 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 20253 (+32) од,
  • артилерійських систем – 21789 (+24) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО – 1041 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21884 (+71),
  • крилаті ракети – 3017 (+3),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86) од,
  • спеціальна техніка – 3689 (+3).
Втрати ворога станом на ранок 10 січня
Втрати ворога станом на ранок 10 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 січня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, які рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 10 січня
Активність флоту окупантів станом на 10 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1052-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти фронт війна Генштаб втрати росія Україна

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